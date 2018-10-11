ВИДЕО: В Литве демонтировали скульптуру советского солдата и увезли ее в Грутский парк

Он считает, что вывоз скульптуры связан и с похоронами партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. По мнению Лучинскаса, сейчас на этом месте надо поставить дубовый крест, поскольку как бы там ни было, там воевали и гибли военные, которые выполняли приказы.

По его словам, в цивилизованных странах память погибших воинов чтят. "Сегодня я не чувствую особой радости", — подытожил житель Алитуса. Бывший председатель колхоза "Сауле" Йонас Юравичюс помнит, как появилась эта скульптура. Он не только участвовал в ее установке, но и был знаком с ее автором.

На вопрос, как он оценивает вывоз скульптуры он сказал, что оценивает это как вывоз последней вещи, связанной с русскими: "Я не переживаю, но и не радуюсь. Когда Крушна делал макет, я ему говорил, что такая каска не подходит. И сейчас выясняют — французский или русский изображен солдат. Но есть как есть". Юравичюс рассказал, что колхоз "Сауле" выделил на установку скульптуры 15 000 рублей. Он считает, что часть скульптуры, которую взорвали, была более художественной.

В конце беседы он сказал: "На самом деле, мне жаль, что увозят скульптуру, просто я не показываю этого. А Владас был настоящим литовцем, настоящим патриотом, а его творение я оцениваю, как произведение искусства".

Мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас сказал, что не думал, что скульптуру увезут так быстро.

"Это должно было случиться. Дискуссия была продолжительной, люди были обеспокоены, писали письма, но большинство считало, что скульптуре здесь не место. А еще совпало столетие Литвы и похороны Раманаускаса-Ванагаса. И все же эта скульптура — символ оккупанта. Мы не переписываем историю, просто она должна найти подходящее место. Об этом позаботились", — сказал мэр.

На вопрос, появится ли что-то вместо скульптуры, он сказал, что подумают об этом в будущем, сейчас ничего сказать не может. Демонтаж скульптуры обошелся мэрии в 8000 евро, а вывоз оплачивает Грутский парк.