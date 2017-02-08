ВИДЕО: В Латвию перебрасываются американские танки и БМП

8-9 февраля в Латвию перебрасывается бронетехника 1-го батальона 4-й пехотной дивизии армии США — 15 танков, шесть боевых машин пехоты Bradley и другая техника поддержки и обеспечения, пишет rus.delfi.lv.

Личный состав батальона — более 225 военнослужащих — прибыл в Латвию уже в конце прошлой недели. В рамках операции Atlantic Resolve они заменили военнослужащих 503-го десантного полка, которые находились на территории Латвии с сентября 2016 года.

Американское подразделение будет находиться в Латвии до тех пор, пока в страну не прибудет международный батальон НАТО под командованием вооруженных сил Канады. В этой боевой группе будут участвовать военнослужащие из Канады, Албании, Италии, Испании, Словении и Польши, заявил ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.