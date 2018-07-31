31.07.2018, 18:35

ВИДЕО: В Латвии внезапная буря разрушила летнюю террасу бара

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rus.DELFI.lv
EST 5

В понедельник внезапно налетевшая буря уничтожила летнюю террасу погребка в Кримулдской волости в Латвии.

"Никогда в жизни ничего такого не испытывал", — так кратко описывает пережитое хозяин мотеля-погребка Zandarts Том Калейс.

Первая половина дня, по его словам, была солнечной, спокойной и о приближении бури ничто не свидетельствовало.

"Работали, как обычно, обслуживали клиентов, когда внезапно налетел сильный ветер", — рассказал он. Ветер моментально превратился в бурю, которая буквально уничтожила летнюю террасу заведения.

Владелец признает, что убытки ему еще только предстоит подсчитать.

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