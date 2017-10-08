ВИДЕО: В Латвии упал вертолет, один человек погиб

В воскресенье, 8 октября, в Латвии, в Курземе (край Приекулес), упал вертолет. В результате аварии один человек погиб, а три человека получили различные травмы, сообщает Rus.Delfi.lv.

Инцидент произошел во время последнего этапа "Лиепая" Европейского чемпионата по авторалли, подтвердил представитель RA Events Янис Унбедахтс.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила, что в результате аварии погиб один человек. "Двое получили травмы и находятся без сознания, а еще один человек получил травму", — сказала Букша.

Согласно предварительной информации, погибший был пилотом вертолета, сообщают в Госполиции.

На месте происшествия работают оперативные службы. Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы выехали на место происшествия в воскресенье в 13:14. Они вытащили пострадавших из вертолета и передали их медикам.

Как сообщает Kurzemes radio, авария произошла во время взлета вертолета. По свидетельствам очевидцев, вертолет упал на вспаханное поле примерно в 10-20 метрах от дороги. Его корпус после падения сильно покорежен.

Судя по опубликованным в соцсетях фото с места происшествия, упавший вертолет принадлежал латвийской компании Baltic Helicopters. Компания предлагала зрителям ралли "Лиепая" полеты на вертолете Robinson R44, рассчитанном на пилота и трех пассажиров.