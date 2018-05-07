ВИДЕО: В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина

В московском Кремле прошла торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. В современной истории России эта церемония прошла в седьмой раз. Ранее она проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.
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Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию на новом российском лимузине серии "Кортеж". Черный представительский седан доставит вступающего в должность избранного президента к Большому Кремлевскому дворцу, передает ТАСС.
Автобусная компания Lux Express установит системы слежения на автобусы следующие в Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу. Требование по установке систем слежения действует для всех рейсовых автобусов, которые отправляются в города, где пройдут игры, в том числе и в Петербург.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Четыре больших мифа о страховании жизни
МНЕНИЕ: Что если Путин решит пойти по ”казахстанскому” или ”белорусскому” пути, и будет править пожизненно?
07.05.2018
Когда в июле 2016 года в редакции крупного информационного холдинга РБК (RBK) было заменено руководство, все понимали, что это — плата за независимую редакционную политику, которая не устраивала Кремль. На встрече с новым руководством сотрудники редакции новостей попросили объяснить им, в чем был так виноват предыдущий редактор, что его потребовалось уволить.
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Meditsiiniseadmete müügiesindaja
OLYMPUS (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 18.05.2018
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Infotehnoloogia direktor
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 10.05.2018
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Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ