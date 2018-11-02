ВИДЕО: В Китае драка пассажирки и водителя привела к падению автобуса в реку и гибели 13 человек

Chongqing bus plunge: A fight between a passenger and the driver caused the bus to lose control and plunge into the Yangtze River, killing 15 people on board, according to a local police investigation. Video retrieved from the black box shows the last moment of the doomed bus. pic.twitter.com/hwsAjauMfL— People's Daily,China (@PDChina) 2 ноября 2018 г.





По информации издания, причиной конфликта стало то, что женщина пропустила остановку и потребовала водителя остановить автобус. Он отказался выполнить просьбу, поскольку в этот момент транспорт уже проезжал по мосту над рекой. Китаянка принялась оскорблять водителя, а затем ударила его.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина попытался защититься и нанести ответный удар, из-за чего ему пришлось отпустить руль правой рукой и отвернуться от дороги. В этот момент он потерял управление, а автобус со скоростью 51 километр в час выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной, врезался в ограждение и упал в реку.