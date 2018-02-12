ВИДЕО: В Киеве задержали Михаила Саакашвили и депортировали в Польшу

Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане в Киеве. Об этом сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко, передает РИА ”Новости”.

”Только что его похитили неизвестные с … ресторана ”Сулугуни” в Киеве”, — сказал Деревянко.

По словам депутата, это был спецназ. Он сказал, что не знает, куда именно увезли Саакашвили.

По данным агентства, СБУ, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию политика.

Ранее Саакашвили рассказал о решении властей Украины депортировать его в Польшу.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил , что Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу — прим.). Во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Слободяна.

"Относительно ситуации с Саакашвили. Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели к Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку", — написал Слободян на странице в Facebook.