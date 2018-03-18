ВИДЕО: В Киеве заблокировали посольство России и открыли "памятник" Путину

В день выборов президента России у здания посольства в Киеве прошла акция украинских националистов. Несколько десятков человек открыли "памятник" Владимиру Путину и пели патриотические песни.

"[На Украине] России не место проводить выборы и заниматься любой другой деятельностью", — заявил один из участников — депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко.

В пятницу, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта охрана не будет пускать россиян, решивших проголосовать, на территорию дипмиссий РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.



Утром в день голосования стало известно, что полиция заблокировала входы в посольства России, в которых располагались избирательные участки, — в Одессе и в Киеве. На территорию смогли попасть только россияне с дипломатическим паспортом.

Это решение связано с тем, что 18 марта выборы президента России проходят также в Севастополе и Крыму — то есть на территории, которую Украина и западные страны считают аннексированными Россией в 2014 году.