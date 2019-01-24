ВИДЕО: В Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену

В то же время Девятко отметил, что сторона обвинения не предоставила суду убедительных доказательств, что Янукович действовал также с "так называемой целью сепаратизма", то есть что в его действиях есть и состав преступления по статье 110 Уголовного кодекса Украины. "С учетом изложенных в приговоре обстоятельств суд оправдал Януковича по статье 110 Уголовного кодекса Украины", — пояснил он.
Защита обжалует приговор
Защита Януковича намерена подать апелляцию на приговор своему подзащитному. "Безусловно, мы, сторона защиты, будем обращаться с апелляционной жалобой по приговору, который озвучен не в пользу нашего клиента. И мы надеемся, что мы сможем добиться истины в деле", — сказал адвокат экс-президента Александр Горошинский журналистам в четверг по окончании заседания суда.
Он также утверждает, что судебное разбирательство по делу о государственной измене его подзащитного происходило под давлением.
"Хотим отметить, что данный суд изначально действовал в условиях давления со стороны государства", — сказал он Горошинский.
Адвокат отметил, что "свидетелями обвинения являлись нынешние руководители государства, они же фактически являются руководителями данного суда".
Осужден заочно
Уголовное производство в отношении Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории Российской Федерации.
Согласно решению суда, срок отбывания наказания Януковича будут считать "со времени его задержания".
Кроме того, суд постановил взыскать с Януковича почти 98,6 тыс. грн как процессуальные расходы за проведение судебных экспертиз.
"Меру обеспечения уголовного производства — аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства — оставить без изменений", — постановил суд.
Сторона обвинения просила суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.
В ноябре 2016 года экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям — статьям 110, 111 УК Украины.
Оболонский райсуд Киева начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года.