ВИДЕО: В Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену

Данное решение было оглашено коллегией судей Оболонского суда во главе с Владиславом Девятко в четверг.

"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям части 1 статьи 111, части 5 статьи 27, части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по части 1 статьи 111 в виде 13 лет лишения свободы, по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 437 в виде 12 лет лишения свободы. А на основании статьи 70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", — сказал председательствующий судья на заседании.

Умысел сепаратизма не доказан

Вместе с тем суд оправдал Януковича по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей и другим тяжким последствиям. Это решение содержится в оглашенном приговоре.

"Признать невиновным в предъявленном обвинении оправдать по части 5 статьи 27 и части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в связи с отсутствием доказательств, что в деяниях обвиняемого есть состав уголовного правонарушения", — озвучил судья Владислав Девятко.

"Сторона обвинения, вы надлежащими и допустимыми доказательствами доказали, что Янукович способствовал Российской Федерации в совершении преступления против мира — ведения агрессивной войны. За указанные преступления суд назначил обвиняемому наказание, о котором вы только что услышали", — сказал судья после оглашения приговора, разъясняя его участникам процесса.