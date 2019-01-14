ВИДЕО: В Киеве горит Киево-Печерская лавра

"По состоянию на 17:00 [18:00 мск], площадь пожара составляет ориентировочно 200 кв м", — проинформировала пресс-служба в Facebook, уточнив, что горящее двухэтажное отдельно стоящее здание "принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры".

Как сообщила спикер ведомства Светлана Водолага, пожар привел к обрушению перекрытия площадью 50 м.

"Обрушение между вторым этажом и крышей случилось на площади 50 квадратов", — проинформировала она.

Здание находится в ведении музея-заповедника Киево-Печерской лавры и не относится к монастырю, пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.

"Пожар произошел в одном из зданий, которое находится в ведении музея-заповедника Киево-Печерской лавры, на территории Верхней лавры, к самому монастырю это здание никакого отношения не имеет", — подчеркнул он. Архиепископ отметил, что здание "давно уже было в заброшенном состоянии — заколочено и с выбитыми окнами, нуждалось в аварийном ремонте". По его словам, "таких сооружений на территории заповедника достаточно".

Как заверили в ГСЧС, в настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня на другие строения нет.

По данным СМИ, в горящем здании находились мастерские.

В ГСЧС также отметили, что сообщение о пожаре к ним поступило в 16:17 (17:17 мск). "По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу", — добавили спасатели.