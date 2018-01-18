ВИДЕО: В Казахстане загорелся автобус, погибли 52 человека

В Актюбинской области Казахстана загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД страны Руслана Иманкулова.

”18 января 2018 года в 10.30 в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается”, — рассказал Иманкулов.

По его словам, погибли 52 человека. Пятерым пассажирам удалось выбраться, им оказали медицинскую помощь.

Причиной пожара могло стать возгорание проводки. Об этом сообщает издание NUR.kz со ссылкой на областное управление департамента по ЧС.

Отмечается, что при возгорании началась паника. Также сообщается, что автобус был перегружен.