ВИДЕО: В Карелии лихач сбил мэра города, переходившего дорогу в неположенном месте

Глава города попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. В этот момент на дороге появился автомобилист, который, судя по кадрам видео, двигался быстрее чем позволяла ситуация.

Водитель легковушки и пешеход заметили другу друга и попытались избежать столкновения, однако их усилия не привели к желаемому результате и Geely сбил мэра, после чего врезался в припаркованное авто.

Как сообщают СМИ, Татьяна Юрченко была госпитализирована с переломом верхней трети левого предплечья.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.