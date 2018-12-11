11.12.2018, 18:40
ВИДЕО: В Карелии лихач сбил мэра города, переходившего дорогу в неположенном месте
Вечером в понедельник, 10 декабря, в карельском городе Питкяранта легковой автомобиль совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Очевидцы, поспешившие на помощь пострадавшей, опознали в ней мэра города Татьяну Юрченко.
Глава города попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. В этот момент на дороге появился автомобилист, который, судя по кадрам видео, двигался быстрее чем позволяла ситуация.
Водитель легковушки и пешеход заметили другу друга и попытались избежать столкновения, однако их усилия не привели к желаемому результате и Geely сбил мэра, после чего врезался в припаркованное авто.
Как сообщают СМИ, Татьяна Юрченко была госпитализирована с переломом верхней трети левого предплечья.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.