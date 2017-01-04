Калининградский аэропорт Храброво, где в минувший вторник после посадки произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Airbus A321 "Аэрофлота", в среду продлил закрытие воздушной гавани до 12:00 по местному времени Об этом прессе сообщила помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун. Ранее аэропорт предполагалось закрыть до 10:00.

"Аэропорт закрыт до полудня, поскольку на взлетно-посадочной полосе продолжаются работы по эвакуации самолета с места инцидента на авиастоянку", — сказала Грицун, которую цитирует ТАСС.

Представитель аэропорта также рассказала, что "Аэрофлот" отменил два рейса из Храброво, утренний рейс из Минска был совмещен с вечерним. Кроме того, задерживаются авиарейсы из московского Домодедово и Санкт-Петербурга.

В кассе представительства "Аэрофлота" ранее утром говорили, что "пока речь идет о задержках до 10:00 местного времени в связи с тем, что аэропорт не работает до этого часа". "Что будет дальше — сказать мы пока не можем", — подчеркнули там. "Звоните", — советовала сотрудница кассы.

3 января при выполнении рейса Москва — Калининград самолет "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. На борту находился 171 человек, включая семерых членов экипажа. Все они были эвакуированы по аварийным надувным трапам.

Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте (СЗСУТ) СК России начал доследственную проверку. По его информации, "на данный момент за медицинской помощью обратились три человека, воздушное судно получило повреждение шасси".

По данным Главного управления МЧС России по региону, "аварийно-восстановительные работы на месте инцидента ведутся службами аэропорта Храброво".

Между тем на YouTube появилось снятое очевидцами видео выкатившегося за пределы ВПП самолета, отмечается, что он "лежит на брюхе":