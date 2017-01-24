В настоящий момент судьба 20 человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что из заваленного снежной лавиной отеля извлекли тела девяти погибших. Лавина накрыла отель 18 января.
В Италии спустя пять дней из заваленного снежной лавиной отеля Rigopiano в городе Фариндола удалось спасти трех щенков белой швейцарской овчарки, сообщает Associated Press.
В настоящий момент судьба 20 человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что из заваленного снежной лавиной отеля извлекли тела девяти погибших. Лавина накрыла отель 18 января.