В настоящий момент судьба 20 человек остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что из заваленного снежной лавиной отеля извлекли тела девяти погибших. Лавина накрыла отель 18 января.

Gazeta.ru
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