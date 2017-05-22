ВИДЕО: В Госдуме РФ выступила популярный видеоблогер Саша Спилберг

Она рассказала депутатам, почему для молодежи блогеры популярнее политиков, а YouTube интереснее телевизора, и дала несколько советов депутатам, как стать популярнее среди молодых людей, пишет Дождь.

”Я не сторонница крайностей. Как входа в соцсети по паспорту с 16 лет, так и митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки”, — заявила она. В конце выступления Саша Спилберг назвала блогера Руслана Соколовского, который получил 3,5 года условно за ”оскорбление чувств верующих”, идиотом, которого надо лечить или штрафовать, а не судить.

Полная расшифровка речи:

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа депутаты, меня зовут Саша Спилберг, я видеоблогер. И моя совокупная аудитория в социальных сетях превышает 10 миллионов человек.

Во-первых, спасибо за возможность выступить перед этим высоким собранием. Я не помню, чтобы в какой-либо стране когда-либо видеоблогер выступал на трибуне парламента.

Я не сильна в политике, названиях партий и прочем, но хорошо разбираюсь в общении с большой аудиторией. Мое выступление — знак того, что государство признает значимость видеоблогосферы и сетевых лидеров мнений, и хочет нас услышать — это самое главное.

Почему видеоблогеры так популярны? Во-первых, потому что они присутствуют в жизни своих зрителей практически каждый день: советуют им что-то, рекомендуют то, что любят сами и чему-то обучают. Во-вторых, потому что между нами и нашей аудиторией нет барьеров и редакторов. Мы чувствуем друг друга и общаемся с аудиторией. В-третьих, телевизор и другие старинные средства коммуникации не предлагают молодежи ничего интересного. Для молодежи YouTube и другие социальные сети — это как телевизор для взрослых. Кто-то информацию анализирует, а кто-то ей просто слепо верит.

Теперь о молодежной политике. Я никогда не чувствовала ее на себе до сегодняшнего дня. И от своих коллег и подписчиков подобного термина я тоже никогда не слышала. Значит, мы просто не знали о существовании друг друга. Теперь знаем. И моя мисси помочь наладить диалог между государством и сообществом, к которому я принадлежу.

Что бы сделала я, если бы я работала на государство? Я бы изменила отношение к соцсетям, особенно тех государственных людей, которые работают с молодежью. Научила бы использовать эти бесплатные инструменты на полную мощность, по умолчанию. Подписчики — это те же избиратели, только результаты видны в режиме реального времени.

Каждое мое видео — это мини-выборы, я прозрачна с 13 лет, и любой мой прокол, фальшь или лень вызывают моментальную реакцию аудитории. Станьте прозрачными. Делайте видео на Youtube, выкладывайте посты во ”ВКонтакте” или в любые другие социальные сети, которые вам ближе. В этом зале нет людей, которым нечего сказать. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью, увлечения и самое главное работу. Скажите своим детям, что хотите быть активными в социальных сетях, и они вам помогут. Тогда, через некоторое время, государство превратится для молодежи из абстрактного понятия в конкретных людей.

Когда я готовилась к выступлению, то попросила подписчиков подсказать темы, о которых можно поговорить. Многие написали, что хотят больше узнать о президенте Путине, когда он был в нашем возрасте: какие у него были проблемы, конфликты, и как он их решал. Также написали про выборы и про то, что нас [видеоблогеров] планируют использовать как агентов Кремля.

Я не думаю, что кому-то из политиков в ближайшее время понадобится помощь видеоброгеров — возрастная категория пока не та и авторитета маловато. Сама я на выборы уже ходила и буду ходить, но голосовать планирую в кабинке, а не в соцсетях. Для меня правильный человек тот, кто много работает, любит свою семью, платит налоги, голосует и помогает слабым. И я сама стараюсь такой быть.

Насчет использования видеоблогеров для войны с уличным демонстрациями, как-то так ”Коммерсант” написал, я не сторонница крайностей. Как входа в соцсети по паспорту с 16 лет, так и митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки.

И напоследок о ”ловле покемонов”. Раз уж мы говорим о доверии молодежи. Недавно мой коллега блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. А идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко и не прагматично. И точно не способствуют доверию молодежи.

Еще раз благодарю за возможность выступить и спасибо большое за внимание.