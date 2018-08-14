ВИДЕО: В городах Швеции люди в масках подожгли десятки автомобилей

По предварительным данным, в Гётеборге сгорели не менее 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах, уточнил координатор экстренных служб в этом городе. В Тролльхеттане около 40 молодых люди в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.

В полиции также не исключили, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через соцсети. Пока нет сообщений о проведенных полицией задержаниях, также нет информации о пострадавших людях.

Известно о свидетельствах очевидцев, рассказывающих о молодых людях в масках и черной одежде, которые шли от машины к машине, разбивали стекла, лили внутрь воспламеняющиеся жидкости, а затем поджигали. Они избирали местом поджога парковки возле торговых центров или больниц.

В сети микроблогов Twitter стали появляться публикации видео, где видно, как люди в черной одежде ходят между автомобилей на парковке, а также полыхающие автомобили.