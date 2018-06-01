01.06.2018, 20:50

ВИДЕО: В Екатеринбурге обманутые дольщики сняли обращение к Путину, стоя на коленях

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rus.delfi.ee
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В Екатеринбурге группа обманутых дольщиков записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В конце ролика они со словами ”Господин президент, помогите нам” встали на колени, пишет Meduza.

Ролик был записан 30 мая около мемориала ”Уральцам, ковавшим победу”. Сайт ”Регионы Онлайн” пишет, что авторы видео рассчитывают на его попадание на ”прямую линию” с Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня.

По словам участников съемки, они представляют 157 человек, отдавших ныне осужденному застройщику Владимиру Воробьеву деньги за квартиры в непостроенном доме. С Воробьевым они заключали договор денежного займа; лишь 30 из них успели заключить договор о вступлении в кооператив.

Местные власти, утверждают активисты, отказываются им помогать, ”ссылаясь на отсутствие договора денежно-долевого участия”. Как пишет ”Ура.ру”, суд признал их кредиторами третьей очереди, но они требуют, чтобы их включили в реестр обманутых дольщиков.

”Мы оказались вне закона. Министерство строительства говорит, что мы сами дураки, и отказывается нам помогать. Губернатор нашего города [Евгений] Куйвашев лично знаком с нашей ситуацией, но тоже не принимает никаких мер”, — говорят активисты в одном из появившихся в интернете видео.

Владимир Воробьев незаконно занимался строительством многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального строительства. Как писал ”Znak.com”, он построил около 20 домов, продав в них жилье на сумму 600 миллионов рублей. Он был осужден за мошенничество в 2017 году.
Владимир Путин поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства. По данным ”Ведомостей”, власти РФ рассматривают вариант полного запрета продажи недостроенного жилья к 2020 году.

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