ВИДЕО: В Екатеринбурге автомобиль с "баллонами" въехал в кинотеатр, здание загорелось

Ранним утром в понедельник, 4 сентября, в здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге въехал автомобиль, после этого начался пожар. URA.ru сообщает, что в машине УАЗ были "баллоны", на фотографиях внутри выгоревшего остова видно бочки. "В машине в кузове находилась одна бочка с неопределенной жидкостью и три газовых баллона", — сообщили порталу E1 с места событий.

Пожарные получили информацию о пожаре на улице Дзержинского в 5:50. Через шесть минут спасатели приехали на место ЧП и увидели, как горит "входная группа кинотеатра и автомобиль "УАЗ", находящийся рядом", говорится на сайте МЧС.

Со второго этажа по незадымляемой лестнице были спасены 5 человек. О пострадавших не сообщается. По данным E1, пожарным удалось потушить пламя за 30 минут, с огнем боролись 50 человек, на место выезжали 18 пожарных машин.

На сайте МВД Свердловской области сообщается о проверке в связи с "инцидентом, произошедшим сегодня утром в центре Екатеринбурга", но ведомство не приводит никаких подробностей.

Полиции удалось оперативно задержать злоумышленника: "Это оказался мужчина 1978 года рождения, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии". Как сообщил Е1 источник в следственных органах, задержанного зовут Денис Мурашов.

При этом свидетель Александр сообщил E1, что после тарана кинотеатра из автомобиля выбежали двое неизвестных и скрылись.

В региональном управлении СК сообщили, что площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили не допустить распространение огня на другие помещения заведения. Пострадавших не имеется, отметили в пресс-службе ведомства.

"Это могла быть спланированная акция"

Силовики предполагают, что таран кинотеатра "Космос" является спланированной акцией. Так, чтобы въехать на пешеходную площадку к входной группе кинотеатра, водителю УАЗа пришлось вытащить один из столбиков ограждения, установленных специально для блокировки проезда автомобилей, поделился с URA.ru источник в силовых ведомствах.

"Далее водитель спокойно въехал по лестницам входной группы и протаранил стеклянное фойе. После этого он поджег машину, груженную бочками с горючим веществом и газовыми баллонами, и покинул место происшествия", — сообщает анонимный источник.

В свою очередь мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, заявил, что речь идет о теракте. "Известно, что водителю около 40 лет, он не совсем психически здоров. Непонятно, как это квалифицировать. С одной стороны, совершенно очевидно, что это теракт. С другой — нет ни одного пострадавшего, и направлено все было против здания, в котором было пусто. Это какая-то демонстративная история", — сказал порталу E1 Ройзман. "Совершенно точно этот человек был не один. 200-литровые бочки и три газовых баллона одному не поднять, было использование транспорта", — добавил он.

По словам Ройзмана, очень повезло, что злоумышленник не смог проехать внутрь здания. "Он просто не понимал расположения, за тонированным стеклом не увидел опоры и наехал на нее. Если бы проехал дальше, последствия бы были серьезнее. Он ее поджег на входе. Его кто-то использовал в своих целях… Очень качественно сейчас все отрабатывают и ФСБ, и уголовный розыск. Думаю, к вечеру они уже отчитаются о раскрытии этого дела", — сообщил мэр.

Врио губернатора Евгения Куйвашев уже взял ход расследования происшествия, а также работы по ликвидации его последствий под личный контроль, сообщается на сайте главы региона.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, по инциденту расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Следователи просят очевидцев ЧП звонить по телефонам: +7 (343) 297-71-61 (дежурный по следственному управлению СКР по Свердловской области) и +7 (343) 358-71-61 (телефон ГУ МВД РФ по Свердловской области).

На месте происшествия работает усиленная областная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела и областного аппарата Следственного комитета, сотрудников отдела криминалистики регионального СК, представителей МЧС и полиции. Координирует работу следственных органов на месте заместитель руководителя СК России по Свердловской области Алексей Колбасин.

По поручению руководства следственного управления расследование уголовного дела поручено следователям областного аппарата следственного управления СК России. На месте работают и сотрудники ФСБ, на вопросы журналистов они не отвечают.

В кинотеатре "Космос" 2 сентября начался Уральский открытый фестиваль российского кино, который должен был продолжаться неделю. Напомним, ранее в связи с недовольством православных фильмом Алексей Учителя "Матильда" звучали угрозы поджигать кинотеатры, которые решатся показать картину. Однако, судя по программе Уральского фестиваля, на нем не собирались показывать новый фильм Учителя.

В "Космосе", как пояснили в ДИПе, "идет работа по переносу мероприятий на другие площадки — ни одно мероприятие отменено не будет". По данным E1, кинофестиваль и другие мероприятия из "Космоса" перенесут во Дворец молодёжи, Театр эстрады и ДИВС.