ВИДЕО: В Египте столкнулись два поезда: более 20 погибших, десятки пострадавших

На севере Египта, в районе города Александрия, произошло столкновение двух поездов. В результате железнодорожной аварии более 20 человек погибли, десятки пострадали. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сообщение местных властей.

По предварительной информации, один поезд выехал из Каира, а второй состав - из портового города на северо-востоке страны Порт-Саида. Столкновение произошло в районе Александрии. Несколько вагонов подвижных составов сошли с рельсов.

На место инцидента уже прибыли спасатели и медики. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной столкновения поездов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение египетской газеты "Аль-Ахрам".

Как сообщает информационный портал Al-Yaum As-Sabia со ссылкой на представителей службы гражданской обороны и ЧС, количество погибших в результате трагедии уже возросло до 29 человек. 88 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, многие из них госпитализированы.



В ноябре 2013 года в Египте товарный поезд, следовавший из города Бени-Суэйф, протаранил микроавтобус и еще два транспортных средства, включая грузовик, на переезде в районе Гизы. В результате инцидента погибли более 30 человек.



أفادت مصادر أمنية مصرية، الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى من جراء تصادم قطارين قرب مدينة الإسكندرية . #مصر pic.twitter.com/UvGaiDLUJP

— أخبار عجمان (@ajmannews) August 11, 2017

В январе того же года транспортные службы Египта подверглись резкой критике после того, как поезд, перевозивший военнослужащих, сошел с рельсов недалеко от Каира. В результате ЧП 19 призывников погибли, более 100 были ранены.

В ноябре 2012 года в Египте поезд протаранил школьный автобус, в результате чего погибли 47 детей. Вина за трагедию была возложена на оператора светофора, который уснул на работе и не смог вовремя подать предупреждающий сигнал о приближении состава к переезду. Катастрофа привела к отставке министра транспорта и главы железнодорожной службы Египта.



تصادم قطارين فى منطقة خورشيد بالإسكندرية

20 متوفى و50 مصابا حتى الآن

لا تخلطو بين القضاء والقدر وبين اهمال البشر..!! 😢

يارب سلم..#الاسكندرية pic.twitter.com/hWthqwRyuL

— Jasmeen Fawzy~چاسمين (@JoJo_Fawzy) August 11, 2017

Наиболее же страшное бедствие произошло в стране в 2002 году, когда в результате пожара в пассажирском поезде погибли 373 человека.