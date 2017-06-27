ВИДЕО: В центре Минска танк Т-72 снес столб и дерево

В центре Минска при следовании колонны военной техники на репетицию парада по случаю Дня Независимости Беларуси танк разогнался, вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб и дерево.

ДТП в Минске случилось вечером в районе станции метро "Московская" на проспекте Независимости. Танк Т-72 разогнался по асфальту, но на скользком участке дороги механик-водитель танка неудачно сманеврировал.

Военную машину занесло, она снесла фонарный столб и врезалась в дерево, снеся также дорожный заборчик и раздавив тротуар. Т-72 получил заметные повреждения, но в аварии никто не пострадал.

В Министерстве обороны Беларуси не стали комментировать происшествие с участием танка в центре Минска.

День независимости Беларуси отмечается 3 июля.