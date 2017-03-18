18.03.2017, 21:41

ВИДЕО: В Брюсселе после взрыва газа обрушились два жилых дома

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Lenta.ru
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ВИДЕО: В Брюсселе после взрыва газа обрушились два жилых дома
@dotemirateseng

В коммуне Сен-Жиль в Брюсселе от взрыва бытового газа обрушились два жилых дома, сообщает RTBF. В результате пострадали семь человек.

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, около 15:30. После взрыва последовал пожар, потушить который удалось только спустя два часа. «Один дом разрушился полностью, от второго здания остался только фасад», — рассказал представитель пожарного департамента Брюсселя. По его словам, один пострадавший получил серьезные травмы.

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