ВИДЕО: В Брюсселе после взрыва газа обрушились два жилых дома

В коммуне Сен-Жиль в Брюсселе от взрыва бытового газа обрушились два жилых дома, сообщает RTBF. В результате пострадали семь человек.

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, около 15:30. После взрыва последовал пожар, потушить который удалось только спустя два часа. «Один дом разрушился полностью, от второго здания остался только фасад», — рассказал представитель пожарного департамента Брюсселя. По его словам, один пострадавший получил серьезные травмы. #Belgium 🇧🇪BREAKING | 7 injured as huge #explosion rocks #Brussels neighborhood pic.twitter.com/WYEqamFTqe

— dotemirates (@dotemirateseng) March 18, 2017