30.06.2018, 12:22

ВИДЕО| ”В аду гореть будете”: Макаревич обратился к карельским правоохранителям

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Lenta.ru
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Andrei Makarevitš
Andrei MakarevitšFoto: Artem Zhitenev, RIA Novosti

Лидер группы ”Машина времениАндрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника Юрия Дмитриева.

Музыкант призвал силовиков ”отстать от человека”. ”Ребят, ну не позорьтесь вы. Не роняйте свое человеческое и профессиональное достоинство. Вы же в аду гореть будете”, — заявил он.

Ранее главу карельского отделения ”Мемориала” обвинили в изготовлении детской порнографии. Суд оправдал Дмитриева по этой статье. После этого прокуратура обжаловала решение, но обвинения все равно были сняты.

Вскоре против Дмитриева возбудили новое уголовное дело: его заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Правозащитника арестовали на два месяца.

По мнению адвоката Виктора Ануфриева, новое дело — это фарс. Он заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. ”Я уверен, что это так же развалится”, — добавил адвокат.

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