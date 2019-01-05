05.01.2019, 22:38

ВИДЕО: Утопили "Ниву", приехал за ней кран, утопили и его. За всеми приехал "Камаз"...

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rus.delfi.ee
EST

В Сети появилось видео с якутского озера в республике Саха. Трагикомедия разыгралась на льду озера, где утопили несколько машин.

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