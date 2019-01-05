ВИДЕО: Утопили "Ниву", приехал за ней кран, утопили и его. За всеми приехал "Камаз"...

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В Сети появилось видео с якутского озера в республике Саха. Трагикомедия разыгралась на льду озера, где утопили несколько машин.