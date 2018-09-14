14.09.2018, 15:50

ВИДЕО: Ураган "Флоренс" вплотную приблизился к побережью США

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bbcrussian.com
EST

Десятки тысяч домов остались без электричества на восточном побережье США, к которому вплотную подошел ураган "Флоренс".

Ураган по мере продвижения к материку ослаб до первой категории по шкале Саффира — Симпсона (из пяти возможных, где пять — максимальная), теперь скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 км в час.

Опасность не миновала

Однако, как предупреждают метеорологи и местные власти, нельзя говорить о том, что опасность миновала. Огромное количество осадков, которое несет с собой ураган, может привести к катастрофическим последствиям.

Утром в пятницу ураган вплотную подошел к побережью штатов Северная и Южная Каролина. В прибрежных городах штата морская вода затопила некоторые улицы. Власти штатов предупреждают, что есть риск возникновения "катастрофического наводнения", которое, в свою очередь, может привести к гибели людей. По данным метеорологов, за ближайшие два-три дня в Северной Каролине выпадет восмимесячная норма осадков.

По прогнозу метеорологов, ураган "Флоренс" достигнет побережья Северной Каролины в полдень по местному времени в пятницу.

Ожидается, что из районов, находящихся в зоне риска, будут эвакуированы более миллиона человек.

Губернатор штата подчеркнул, что у властей и жителей региона было время на то, чтобы принять необходимые меры, и еще остается некоторое время.

Катастрофическое наводнение

Погода в Северной и Южной Каролине значительно ухудшилась в четверг. В некоторых районах Северной Каролины всего за несколько часов выпало около 30 см осадков.

Сейчас ураган "Флоренс" движется в северо-западном направлении. По данным синоптиков, шторм продолжит медленно продвигаться вдоль восточного побережья США в пятницу и субботу, все это время в прибрежных районах будут идти проливные дожди.

В Национальном центре по изучению ураганов предупредили, что высока вероятность "штормового нагона воды" в прибрежных районах штатов Северная и Южная Каролина. Синоптики отмечают, что штормовой прилив и сильный ветр могут вызать сильное затопление прибрежных территорий.

В четверг в 23:00 по местному времени (03:00 по Гринвичу) Национальный центр по изучению ураганов заявил, что ураган "Флоренс" ослабел до первой категории (из пяти возможных). Ранее сила урагана оценивалась в четыре балла.

В центре отмечают, что, несмотря на то, что сила урагана снизилась, он остается довольно опасным из-за объема осадков, которые он несет с собой.

"Наводнения, к несчастью, приводят к гибели людей, и, видимо, именно с этим мы и можем столкнуться", — сказал Брок Лонг, глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

По его словам, наибольшему риску подвергаются те жители, дома которых расположены близ рек, ручьев и в низине.

Согласно прогнозам метеорологов, шторм еще больше ослабнет к моменту, когда он достигнет побережья. При этом он принесет с собой огромное количество осадков.

Как предупреждают метеорологи, в некоторых районах уровень воды может подняться до 4 метров, реки могут выйти из берегов.

В некоторых районах Северной Каролины выпадет 50-70 см осадков.

Более 100 тысяч жителей уже остались без электричества, но, как предупреждают энергетики, если ситуация ухудшится, без электроэнергии могут остаться порядка трех миллионов домов и компаний.

По данным сайта FlightAware.com, отменены порядка 1400 авиарейсов. Работа многих аэропортов, расположенных на восточном побережье страны, приостановлена из-за приближения урагана.

Береговая охрана США подготовила катеры на случай необходимости вести спасательные работы на воде.

На помощь спасателям в Северной и Южной Каролине прибыли их коллеги из других штатов.

Более миллиона жителей должны покинуть побережеье штатов Вирджиния, Северная и Южная Каролина, около 12 тысяч человек размещены в специальных временных центрах.

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