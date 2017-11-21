ВИДЕО: Ученые сообщили об обнаружении первого межзвездного астероида

Ученые рассказали о результатах исследований необычного небесного тела, обнаруженного в октябре этого года. По их словам, наблюдения подтвердили, что это первый межзвездный астероид, прилетевший в Солнечную систему из другой звездной системы, сообщает американское космическое агентство NASA.

Оно ссылается на выводы экспертов, опубликованные 20 ноября в журнале Nature. Согласно им, обнаруженный космический объект имеет необычную "сигарообразную форму" — около 400 метров в длину и примерно 40 метров в ширину. Он состоит из твердых материалов и имеет красноватый оттенок.

Астероид очень часто меняет свою яркость и вращается со скоростью, которая позволяет ему оборачиваться вокруг своей оси примерно один раз в семь часов. На момент обнаружения он двигался со скоростью около 38,3 километра в секунду и находился на расстоянии 200 миллионов километров от Земли (расстояние между Марсом и Юпитером).

Впервые астероид был замечен 19 октября обсерваторией Pan-STARRS1, находящейся на Гавайях. Изначально ему присвоили статус кометы. Однако дальнейшие наблюдения показали, что никаких признаков кометной активности объект не проявляет. В частности, у него нет газопылевого "хвоста".

Астрономы, заметившие объект, дали ему порядковый номер 1I/2017 U1 и название Оумуамуа. Они рассчитывают, что он пробудет в Солнечной системе как минимум до начала 2019 года. За это время исследователи надеются как можно подробнее изучить объект.

"Это историческое открытие — новая веха в исследовании формирования звездных систем, находящихся за пределам нашей", — заявил помощник управляющего Директората космических миссий NASA в Вашингтоне Томас Цубурхен.