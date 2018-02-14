ВИДЕО: У штаб-квартиры АНБ в США произошла стрельба

В результате стрельбы есть раненый, один человек задержан. Дональда Трампа проинформировали о произошедшем, сообщили в Белом доме.

По уточненным данным, одни человек получил ранение в результате стрельбы, произошедшей 14 февраля у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности (АНБ) США в Мэриленде, еще одни человек задержан. Ранее местная радиостанция WBal сообщала о трех пострадавших.

Пресс-секретарь гарнизона Форт-Мид, где расположена штаб-квартира АНБ, Шерил Филлипс подтвердила Associated Press, что один человек получил ранения при стрельбе и был доставлен в больницу.

В отделе по связям с общественностью Агентства национальной безопасности США РБК сообщили, что у штаб-квартиры АНБ утром 14 февраля произошел ”инцидент”. ”Полиция АНБ и местные правоохранители отреагировали на инцидент, который произошел этим утром у автомобильных ворот АНБ”, — отметили в пресс-службе. В АНБ добавили, что в настоящее время ”ситуация находится под контролем и нет какой-либо угрозы безопасности”.

По данным телеканала CBS News, выстрелы прозвучали за пределами штаб-квартиры АНБ. Известно, что у ворот при въезде на территорию штаб-квартиры был остановлен внедорожник с пулевыми отверстиями в лобовом стекле.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс заявила журналистам, что президент США проинформирован о случившемся.

Associated Press добавляет, что, несмотря на многочисленные дорожные указатели, водители нередко путают направление и оказываются вблизи ворот ведомства, которые усиленно охраняются. В большинстве таких случаев а​втомобилисты выезжают с территории, следуя указаниям вооруженных сотрудников полиции АНБ. Однако в начале 2015 года полиция АНБ открыла огонь по автомобилю, водитель которого отказался подч​иниться их указаниям. Один человек тогда скончался на месте. Позднее выяснилось, что люди, отказавшиеся подчиниться указаниям полицейских, находились за рулем угнанного автомобиля.