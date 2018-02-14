ВИДЕО: У штаб-квартиры АНБ в США произошла стрельба

В результате стрельбы есть раненый, один человек задержан. Дональда Трампа проинформировали о произошедшем, сообщили в Белом доме.
По уточненным данным, одни человек получил ранение в результате стрельбы, произошедшей 14 февраля у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности (АНБ) США в Мэриленде, еще одни человек задержан. Ранее местная радиостанция WBal сообщала о трех пострадавших.
Пресс-секретарь гарнизона Форт-Мид, где расположена штаб-квартира АНБ, Шерил Филлипс подтвердила Associated Press, что один человек получил ранения при стрельбе и был доставлен в больницу.
В отделе по связям с общественностью Агентства национальной безопасности США РБК сообщили, что у штаб-квартиры АНБ утром 14 февраля произошел ”инцидент”. ”Полиция АНБ и местные правоохранители отреагировали на инцидент, который произошел этим утром у автомобильных ворот АНБ”, — отметили в пресс-службе. В АНБ добавили, что в настоящее время ”ситуация находится под контролем и нет какой-либо угрозы безопасности”.
По данным телеканала CBS News, выстрелы прозвучали за пределами штаб-квартиры АНБ. Известно, что у ворот при въезде на территорию штаб-квартиры был остановлен внедорожник с пулевыми отверстиями в лобовом стекле.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс заявила журналистам, что президент США проинформирован о случившемся.
Associated Press добавляет, что, несмотря на многочисленные дорожные указатели, водители нередко путают направление и оказываются вблизи ворот ведомства, которые усиленно охраняются. В большинстве таких случаев автомобилисты выезжают с территории, следуя указаниям вооруженных сотрудников полиции АНБ. Однако в начале 2015 года полиция АНБ открыла огонь по автомобилю, водитель которого отказался подчиниться их указаниям. Один человек тогда скончался на месте. Позднее выяснилось, что люди, отказавшиеся подчиниться указаниям полицейских, находились за рулем угнанного автомобиля.