15.06.2018, 20:06

ВИДЕО: Тимошенко помечтала о канцлере и заставила ”поклонника” раздеться

 (12)
Lenta.ru
EST
Yulia Tymoshenko congratulated on International Women's Day
Yulia Tymoshenko congratulated on International Women's DayFoto: Chekachkov Igor, RIA Novosti

Председатель фракции ”Батькивщины” в Верховной Раде Юлия Тимошенко предлагает украинскому обществу обсудить установление парламентской формы правления в стране. Об этом она заявила на форуме ”Новый курс Украины” в пятницу, 15 июня, передает ”Интерфакс”.

”Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа”, — сказала Тимошенко в ходе своего выступления.

По ее словам, парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения. Также Тимошенко подчеркнула, что большинство успешных стран мира имеют парламентскую форму правления.

В ходе выступления Тимошенко на трибуну вышел молодой человек, который подарил ей букет цветов и признался в любви. ”Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу”, — сказал он, после чего снял с себя футболку (видео публикует телеканал NewsOne).

На спине у мужчины были написаны слова ”Новый курс Украины”, а также изображена стрелка, указывающая в сторону ягодиц, указывает издание ”Гордон”.

Как отмечает ”Украинская правда”, молодой человек также сказал, что ”курс Тимошенко — вниз, а не вверх”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: Упавшего за борт с парома в порту Куйвасту 24-летнего мужчину нашли мертвым

15.06.2018
Во первой половине дня в пятницу, 15 июня, в порту Куйвасту с парома упал или прыгнул за борт 24-летний мужчина, а в 18:00 водолазы-добровольцы из Мухуской бригады обнаружили труп, пишет rus.err.ee.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Знахарству конец? Профессиональные стандарты гомеопатов устаревают этой осенью

15.06.2018
По утверждению Квалификационной палаты, профессиональные стандарты в сфере комплементарной медицины, натуропатии и китайской медицины устаревают этой осенью и тогда квалификационный совет в области здравоохранения примет решение об их необходимости.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €


ВИДЕО: Тимошенко помечтала о канцлере и заставила ”поклонника” раздеться

15.06.2018
Председатель фракции ”Батькивщины” в Верховной Раде Юлия Тимошенко предлагает украинскому обществу обсудить установление парламентской формы правления в стране. Об этом она заявила на форуме ”Новый курс Украины” в пятницу, 15 июня, передает ”Интерфакс”.
Подробнее


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько доступны услуги здравоохранения для эстоноземельцев с разными доходами

15.06.2018
На графике можно посмотреть, каков доступ жителей Эстонии с разными доходами к медицинской помощи, сколько из них страдают хроническими заболеваниями и как они сами оценивают свое здоровье.
Подробнее