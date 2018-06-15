15.06.2018, 20:06

ВИДЕО: Тимошенко помечтала о канцлере и заставила ”поклонника” раздеться

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Lenta.ru
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Yulia Tymoshenko congratulated on International Women's Day
Yulia Tymoshenko congratulated on International Women's DayFoto: Chekachkov Igor, RIA Novosti

Председатель фракции ”Батькивщины” в Верховной Раде Юлия Тимошенко предлагает украинскому обществу обсудить установление парламентской формы правления в стране. Об этом она заявила на форуме ”Новый курс Украины” в пятницу, 15 июня, передает ”Интерфакс”.

”Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа”, — сказала Тимошенко в ходе своего выступления.

По ее словам, парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения. Также Тимошенко подчеркнула, что большинство успешных стран мира имеют парламентскую форму правления.

В ходе выступления Тимошенко на трибуну вышел молодой человек, который подарил ей букет цветов и признался в любви. ”Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу”, — сказал он, после чего снял с себя футболку (видео публикует телеканал NewsOne).

На спине у мужчины были написаны слова ”Новый курс Украины”, а также изображена стрелка, указывающая в сторону ягодиц, указывает издание ”Гордон”.

Как отмечает ”Украинская правда”, молодой человек также сказал, что ”курс Тимошенко — вниз, а не вверх”.

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