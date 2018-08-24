24.08.2018, 07:21

ВИДЕО: "Суслики бегут. Плохо бегут! Надо поторопить". Опубликованы новые записи избиений в ярославской колонии

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осторожно, ролики могут шокировать!
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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Юристы фонда ”Общественный вердикт”, ранее добывшие запись с пыточными мероприятиями в отношении заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова, передали изданию "Новая газета" новые видеодоказательства преступлений сотрудников колонии.

Публикация первого видео с пытками, напомним, закончилась возбуждением уголовных дел против 18 тюремщиков, непосредственно участвовавших в издевательствах. 12 из них арестованы, судьба остальных неизвестна.

Издание newsrucom пишет, что на одной записи запечатлено, как сотрудники ФСИН избивают группу заключенных, которых заставляют бегать по коридору. Предположительно, видео снято в декабре 2016 года на видеорегистратор, закрепленный на лацкане одежды одного из надзирателей.

В объектив камеры попадают лица, уже знакомые по кадрам пыток Макарова: Бровкин, Ефремов, Мамоян. Есть и новые персонажи: Зиябов, которого многие бывшие заключенные знают под именем Сардор, опер Владислав Ладыгин, а также сотрудники областного главка - Минаков и человек по имени Владимир Юрьевич. Фамилия хозяина регистратора - Скороход.

Сотрудники колонии, а также люди в масках (очевидно, спецназ ФСИН), выстраиваются в две линии вдоль стен коридора. Со Скороход здоровается один из коллег, который спрашивает его, как дела.

"Да потихоньку. Война каждый день", - отвечает надзиратель. В это время его сослуживец натягивает на руки белые хозяйственные перчатки.

Затем надзиратели прогнали по коридору четверых заключенных в черных робах. Бегущих мужчин выстроившиеся цепочкой сотрудники ФСИН били руками, ногами и дубинками по спинам и головам.

"Меня уволят когда-нибудь", - весело приговаривает один из тюремщиков.

Хотя в помещениях колонии установлена система видеонаблюдения, надзиратели не боятся нарушать закон. Скороход зашел в комнату, где установлены мониторы, проверил работу оборудования, а потом вышел в коридор и предупредил коллег, что запись камер выключена, и они могут не опасаться нежелательных последствий. "Потом не забудь ее включить. И ты там наказывай, кого надо, пожестче", - проинструктировал Скороход, сделавший так, чтобы коллеги "работали спокойно".

Затем заключенных снова прогоняют "сквозь строй". "Суслики бегут!" - "Плохо бегут!" - "Надо поторопить", - цинично комментируют происходящее сотрудники ФСИН.

Ролик заканчивается тревожно: заключенных уводят в дальнюю комнату, куда за ними всей толпой отправляются тюремщики. В руках у некоторых резиновые дубинки. Один из сотрудников заглядывает в камеру и просит у заключенного простынь, которую зачем-то подставляют под струю воды.

"Мы не знаем, что было дальше с зэками, которые недостаточно активно бегали по коридору, - пишет "Новая газета". - Но мы видели, как в аналогичных обстоятельствах заключенного Макарова распяли на столе, как его избивали резиновыми дубинками по ногам, пока те не отекли и не посинели, как мокрой тряпкой ему заматывали голову, чтобы приглушить его крики".

На другом ролике один из осужденных, раздетых по пояс, падает в обморок.

О произволе силовиков в ИК-1 впервые заговорили после того, как 21 апреля 2017 года в колонию зашел спецназ ФСИН. Это регулярное мероприятие именуется "учениями". Суть "учений" сводится к проведению сплошных обысков с последующим неизбирательным избиением заключенных. 21 апреля избили многих, в том числе находившихся в ШИЗО. Однако написать жалобы на силовиков решились только трое: Иван Непомнящих, Руслан Вахапов и Евгений Макаров. Их рассказы соответствуют тому, что видно на первом ролике с избиением заключенных в коридоре.

"Новая газета" также опубликовала видеозапись беседы Вахапова с врачом. Судя по ролику, медосмотр избитого заключенного длился всего три минуты. "Пятки отбили, вот это вот все, кости отбили", - говорит Вахапов, с которым доктор общается через прутья клетки.

"Молодец. Одевайся", - командует эскулап, представляющий независимую медицинскую комиссию из Первой клинической больницы Ярославля.

ТОП

В настоящий момент дело о пытках в ИК-1 дошло до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако российские власти "попросили суд принять во внимание тот факт, что заявители, в нарушение 35-й статьи конвенции (о защите прав человека), не проинформировали местные органы власти о собственных жалобах".

Как подчеркивает "Новая газета", российские власти ввели ЕСПЧ в заблуждение, потому что "все государственные органы, которые могли и обязаны были принять участие в судьбе заключенных, подвергнутых пыткам, были проинформированы адвокатами незамедлительно".

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