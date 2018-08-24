ВИДЕО: "Суслики бегут. Плохо бегут! Надо поторопить". Опубликованы новые записи избиений в ярославской колонии

Публикация первого видео с пытками, напомним, закончилась возбуждением уголовных дел против 18 тюремщиков, непосредственно участвовавших в издевательствах. 12 из них арестованы, судьба остальных неизвестна.

Издание newsrucom пишет, что на одной записи запечатлено, как сотрудники ФСИН избивают группу заключенных, которых заставляют бегать по коридору. Предположительно, видео снято в декабре 2016 года на видеорегистратор, закрепленный на лацкане одежды одного из надзирателей.

В объектив камеры попадают лица, уже знакомые по кадрам пыток Макарова: Бровкин, Ефремов, Мамоян. Есть и новые персонажи: Зиябов, которого многие бывшие заключенные знают под именем Сардор, опер Владислав Ладыгин, а также сотрудники областного главка - Минаков и человек по имени Владимир Юрьевич. Фамилия хозяина регистратора - Скороход.

Сотрудники колонии, а также люди в масках (очевидно, спецназ ФСИН), выстраиваются в две линии вдоль стен коридора. Со Скороход здоровается один из коллег, который спрашивает его, как дела.

"Да потихоньку. Война каждый день", - отвечает надзиратель. В это время его сослуживец натягивает на руки белые хозяйственные перчатки.

Затем надзиратели прогнали по коридору четверых заключенных в черных робах. Бегущих мужчин выстроившиеся цепочкой сотрудники ФСИН били руками, ногами и дубинками по спинам и головам.

"Меня уволят когда-нибудь", - весело приговаривает один из тюремщиков.