20.08.2018, 16:23

ВИДЕО: Сумасбродство, эротизм, упорство: финны провели лыжные гонки по болоту на каблуках в платьях в цветочек

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Сумасбродство, эротизм, упорство: финны провели лыжные гонки по болоту на каблуках в платьях в цветочек
Kuvataõmmis / YLE

Автор идеи соревнований хотел показать в одном мероприятии степень финского сумасбродства, эротизма и упорства.

Список сумасшедших финских летних соревнований, а заодно и список самых длинных финских слов пополнился еще одним — kukkamekkokorkokenkäsuohiihto, что переводится как "лыжные гонки по болоту на каблуках и в платьях в цветочек", рассказывает финский новостной портал Yle.

Соревнования проводятся на болоте, которое называется Капустасуо, недалеко от города Пудасъярви, что в сотне километров к северо-востоку от Оулу.

Автором идеи, вдохновителем, организатором и ведущим стал местный скульптор, музыкант и художник Кари Тюккюляйнен. С помощью лыжных гонок он хотел показать величие финского сумасбродства, эротизма и сису — стойкости характера и готовности к преодолению трудностей.

Tallinn Hockey weekend
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