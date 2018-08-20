ВИДЕО: Сумасбродство, эротизм, упорство: финны провели лыжные гонки по болоту на каблуках в платьях в цветочек(7)
Автор идеи соревнований хотел показать в одном мероприятии степень финского сумасбродства, эротизма и упорства.
Автор идеи соревнований хотел показать в одном мероприятии степень финского сумасбродства, эротизма и упорства.
Список сумасшедших финских летних соревнований, а заодно и список самых длинных финских слов пополнился еще одним — kukkamekkokorkokenkäsuohiihto, что переводится как "лыжные гонки по болоту на каблуках и в платьях в цветочек", рассказывает финский новостной портал Yle.
Соревнования проводятся на болоте, которое называется Капустасуо, недалеко от города Пудасъярви, что в сотне километров к северо-востоку от Оулу.
Автором идеи, вдохновителем, организатором и ведущим стал местный скульптор, музыкант и художник Кари Тюккюляйнен. С помощью лыжных гонок он хотел показать величие финского сумасбродства, эротизма и сису — стойкости характера и готовности к преодолению трудностей.
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