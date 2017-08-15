ВИДЕО: Суд в Крыму арестовал гражданина Украины как предполагаемого диверсанта

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого Федеральной службой безопасности России в подготовке диверсий в Крыму, сообщается на сайте инстанции.

Задержанный во вторник в Крыму агент Службы безопасности Украины признался, что получил приказ повредить линии электропередачи, следует из распространенного Центом общественных связей (ЦОС) ФСБ оперативного видео. "Сказали подрезать электростолб", — сказал задержанный.

Из видеозаписи также следует, что у задержанного изъяты как минимум одна граната, тротиловые шашки, пила, веревка и фотоаппарат. Спецслужба также продемонстрировала украинский паспорт задержанного, уроженца Харьковской области 1992 года рождения.

Ранее сообщалось, что управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержало в Херсонской области агента СБУ, направленного в Крым для осуществления диверсий. 12 августа Геннадий Лемешко был остановлен сотрудниками ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет.

По данным ФСБ России, перед украинским агентом были поставлены задачи: "привести в негодное для эксплуатации состояние линию электропередачи Судак-Новый свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электроэнергии (обеспечивает электроснабжение Судака и близлежащих населенных пунктов с населением свыше 50 тыс. человек); уничтожить (повредить путем поджога) лесные массивы в районе Судак-Рыбачье-Алушта; создать условия для обвала горных пород для перекрытия автотрассы Судак-Новый свет; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в поселке Рыбачье".

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников диверсанта.