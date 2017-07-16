ВИДЕО: Столицу Чили завалило снегом — есть пострадавшие

В результате снегопада, обрушившегося на чилийскую столицу Сантьяго, погиб, по меньшей мере, один человек, двое пострадали.

Как уточнили представители местных властей, погибший – охранник одной из больниц, передает ТАСС. Поскользнувшись у входа в здание медицинское учреждение, он ударился головой и скончался от полученных травм.

Обрушившаяся на город стихия оставила без электроэнергии около 250 тысяч человек, сообщает РИА Новости. Помимо перебоев в подаче электричества, снегопад спровоцировал нарушение движения общественного транспорта.

В столице Чили июль — самый холодный месяц года, хотя температура там редко опускается ниже нулевой отметки.

