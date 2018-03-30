ВИДЕО: Сотрудники генконсульства США в Санкт-Петербурге начали вывозить вещи

Из здания генконсульства США, расположенного в Санкт-Петербурге, днем 30 марта начали вывозить вещи. Накануне глава МИД России Сергей Лавров объявил о закрытии консульства США в Петербурге и высылке 60 американских дипломатов, передает "Медуза".

Освободить здание генконсульства дипломаты должны к 31 марта. Такие меры, заявили в МИД РФ, являются зеркальным ответом на действия США, объявивших 60 российских дипломатов персонами нон грата и закрывших консульство РФ в Сиэтле из-за причастности России к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей.