ВИДЕО: Собчак обещала выступать против всех. Начала она с Путина

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая об участии в президентских выборах, провела первую встречу со сторонниками в Москве. На ней она объявила, что выступает в том числе против президента Владимира Путина. Ранее она обещала воздержаться от нападок от него.

Первое в своей избирательной кампании мероприятие в столице Собчак устроила в развлекательном центре "Ролл-холл". В пятницу вечером там собрались несколько тысяч человек.

На входе в зал волонтеры раздавали глянцевые бумажки или пластиковые таблички с надписями "Ксения Собчак" на одной стороне и "против всех" на другой. Попадались и таблички с лозунгами "против Путина", "против лжи", "против войны" и "против цензуры".

Такую агитацию в стиле американских президентских кампаний первым использовал в России политик Алексей Навальный, еще на выборах мэра Москвы в 2013 году. Таблички с его именем волонтеры раздают и сейчас на встречах с Навальным. Он проводит в городах по всей России уже в рамках президентской кампании.

В ожидании приезда кандидата ее сторонники смотрели на видео, которые транслировались на экран на сцене. Крутили и нарезку из выступления Собчак в программе "Воскресный вечер" у Владимира Соловьева, и ее интервью Юрию Дудю, и фрагменты программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым — все показывали без звука, под музыку.

Собчак успела несколько раз появится в прайм-тайме федеральных телеканалов с начала своей избирательной кампании — причем именно как кандидат. В этом плане Собчак успешнее, чем Навальный — его в эфиры федерального ТВ не зовут.

На экране также периодически появлялся ролик команды Собчак — реклама агитационного скотча с надписью "против всех". Скотч в рекламе предлагалось наклеить куда угодно, но не допуская вандализма.

Команда Собчак появилась на сцене под песню "Дальше действовать будем мы" группы "Кино". Первой выступила не сама кандидат, а волонтер Ксения, "присоединившаяся к кампании две недели назад". Он рассказала, что команда Собчак уже столкнулась "с огромным количеством трудностей". Так, 78 площадок в Москве отказались сдавать помещения в аренду под встречу телеведущей с волонтерами.

"Но мы не сдавались. Я вижу как нас много, и это дает мне надежду, что есть люди, которым не все равно", — сказала Ксения.

Руководитель направления по работе с волонтерами Михаил Конев пообещал, что кампания начнется "уже сейчас" и агитировать команда Собчак будет, в том числе на встречах у метро.

Выступил и лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев — от нее Собчак планирует выдвинуться на выборы. "Сейчас праздник, завтра начнутся суровые рабочие будни. Вам точно не будет скучно", — заверил он волонтеров.

Затем на сцену под одобрительный гул вышла и сама Собчак. Она сказала, что решение выдвигаться было для нее "очень непростым": "Я понимала, что ставлю под большой риск себя, семью и людей, которые стоят со мной на этой сцене".

Она тоже пожаловалась, что ее команда не сразу смогла забронировать зал для мероприятия, "хотя раньше все хотели видеть Собчак с веселыми выступлениями". Примерно одновременно с Собчак Алексей Навальный проводил встречу с избирателями в Саратове и выступал на детской площадке. Поставить сцену его штабу не удалось.

Собчак же рассказывала волонтерам, что уже скоро предложил им политическую программу, где "главной ценностью будет человек". "Мы предложим программу, но это будет ваша программа, которую будет делать все", — обещала она.

Телеведущая также попросила волонтеров помочь ее кампании не только работой, но и деньгами. "Все, что могу потрачу, всех друзей бизнесменов вытрясу, но этого не хватит", — призналась Собчак.

Она отметила, что главное для ее кампании — "показать, что мы не боимся". "Мы против этой власти, против одного кандидата, против Путина", — сказала Собчак. Как ранее сообщала Би-би-си, Собчак встречалась с президентом перед тем, как заявить о выдвижении на выборы. Позднее она обещала не критиковать Путина в ходе кампании, поскольку он помог ее отцу.

"Я пришла надолго и всерьез, — заверила собравшихся Собчак. — После этих выборов сможем организоваться в огромную силу, которую уже никто не остановит. Когда нас будет много, пусть пугаются они". Выступления она завершила кричалкой "Собчак против всех".

Затем телеведущая вышла в толпу в окружении журналистов и устроила небольшую автограф-сессию. Молодые волонтеры с радостью фотографировались с телеведущей.

Встречей большинство опрошенных Би-би-си участников остались довольны. Они признавались, что были бы готовы поддержать и Навального, но "его не пустят на выборы". "Мне понравилось, ни полиции, ни криков. Никого не задержали [как обычно бывает на митингах Навального", — объяснила свой выбор участница по имени Ирина.