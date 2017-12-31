31.12.2017, 21:08

ВИДЕО: Смотрите разговор сотрудников ФСБ с предполагаемым петербургским террористом, взорвавшим магазин ”Перекресток”

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Lenta.ru
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ВИДЕО: Смотрите разговор сотрудников ФСБ с предполагаемым петербургским террористом, взорвавшим магазин ”Перекресток”
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Агентство ”Росбалт” опубликовало видео разговора сотрудников ФСБ с петербуржцем Дмитрием Лукьяненко, обвиняемым в совершении теракта в магазине ”Перекресток”.

Отмечается, что 35-летний мужчина в ходе первого допроса фактически сознался в совершении преступления. Он рассказал, как и где заложил самодельное взрывное устройство, а также описал его конструкцию. Помимо этого, Лукьяненко сообщил, как оставил в магазине две флешки.

Ролик ”Росбалта” несколько отличается от видео, опубликованного ”Фонтанкой” 30 декабря: из него не вырезаны вопросы и реплики сотрудников ФСБ.

Лукьяненко задержали 30 декабря. Он помещен под арест до 28 февраля, ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза, поскольку он с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере.

В результате взрыва, прогремевшего в петербургском ”Перекрестке” 27 декабря, пострадали 18 человек. Первоначально Следственный комитет квалифицировал произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими в Кремле 28 декабря, назвал случившееся террористическим актом.

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