22.12.2018, 19:38

ВИДЕО: Следственный комитет РФ считает заблокированных в горящей шахте горняков погибшими

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NEWSru.com
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В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара на строящемся стволе шахты в Соликамске, где на глубине 350 метров заблокированы 9 горняков. "Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли", дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

На месте продолжаются горноспасательные работы. Андрей Максимов, начальник ФГУП "УС-30" — подрядной организации компании "Уралкалий", работники которой находятся в забое, сообщил, что спасатели пытались зайти в шахту не менее четырех раз.

В штабе на месте происшествия ТАСС заявили, что спусков было пять, но из-за высокой температуры и плотного задымления спасатели по-прежнему не могут добраться до рабочих. Связи с ними нет.

"Сейчас проводится мониторинг воздушной среды. В течение получаса будет совершена еще одна попытка. Задымление там большое, температура высокая — порядка 40 градусов", — сказал "Интерфаксу" представитель горячей линии при администрации Соликамска.

Максимов, ранее отмечавший, что шансы на спасение горняков невысоки, позже выразил надежду, что надежда на спасение людей есть. Между тем еще несколько часов назад сообщалось, что кислорода в баллонах, которыми оснащен каждый рабочий, хватит на час.

Пожар в шахте пока не удается потушить, ствол заливают водой. При этом обрушений не наблюдается. МЧС усилило группировку по ликвидации возгорания, к месту стянуты три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга общей численностью 32 человека.

Для выяснения причин случившегося в Соликамск вылетели заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец и начальник управления надзора в сфере труда Егор Иванов. На базе Единой дежурной диспетчерской службы Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697.

Губернатор Пермского края Дмитрий Решетников доложил о ЧП и спасательной операции по телефону премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Глава правительства подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут горнякам и их семьям всеобъемлющую помощь.

Напомним, возгорание произошло около 12:00 по местному времени на строящемся стволе рудника. В компании "Уралкалий" задымление и пожар связывают со строительными работами, а не со вспышкой метана, как предполагалось ранее. В момент ЧП в шахте находились 17 рабочих, 8 из них удалось поднять на поверхность, они не пострадали.

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