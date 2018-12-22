ВИДЕО: Следственный комитет РФ считает заблокированных в горящей шахте горняков погибшими

На месте продолжаются горноспасательные работы. Андрей Максимов, начальник ФГУП "УС-30" — подрядной организации компании "Уралкалий", работники которой находятся в забое, сообщил, что спасатели пытались зайти в шахту не менее четырех раз.

В штабе на месте происшествия ТАСС заявили, что спусков было пять, но из-за высокой температуры и плотного задымления спасатели по-прежнему не могут добраться до рабочих. Связи с ними нет.

"Сейчас проводится мониторинг воздушной среды. В течение получаса будет совершена еще одна попытка. Задымление там большое, температура высокая — порядка 40 градусов", — сказал "Интерфаксу" представитель горячей линии при администрации Соликамска.

Максимов, ранее отмечавший, что шансы на спасение горняков невысоки, позже выразил надежду, что надежда на спасение людей есть. Между тем еще несколько часов назад сообщалось, что кислорода в баллонах, которыми оснащен каждый рабочий, хватит на час.

Пожар в шахте пока не удается потушить, ствол заливают водой. При этом обрушений не наблюдается. МЧС усилило группировку по ликвидации возгорания, к месту стянуты три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга общей численностью 32 человека.