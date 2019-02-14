ВИДЕО: Скандал в Латвии. В приюте для животных под Кекавой мусорные контейнеры набиты трупами животных

Пользователи Facebook тоже делятся в соцсети кадрами, сделанными в приюте для животных Mežavairogi.

"Хозяйка приюта видимо уже в курсе поэтому так спешит оправдаться за этот беспредел.Бизнес госпожи Дануте простой и эффективный… т.к. она имеет около 40 договоров с регионами, к ней в приют привозят большое колличество бездомных животных, около 1 тысячи по некоторым данным, а на данный момент там всего около 90 собак. Куда делись остальные животные видно на этом видео. Напомню, что за каждую собаку приют получает из бюджета от 50 до 80 евро, то есть из карманов налогоплательщиков. Я не знаю, кто крышует этот приют, но везти туда животное равносильно тому чтобы просто его убить", — пишет в Facebook пользователь Иван Бездомный (орфография сохранена), и прилагает к посту видео.

На странице приюта для животных в соцсети Facebook опубликовано сообщение, что трупы животных в мусорных баках на самом деле являются телами зверей, которые были найдены мертвыми на улице.

"Это добыча лишь последних двух дней. Как вам кажется, куда деваются трупы с улиц, дорог и подвалов? Те контейнеры, которые переполняются, позже передаются на переработку. Кому-то это может не нравиться. Но трупы же нужно куда-то складывать. Потому что по непонятной причине хозяева своих животных не ищут", — сказано в сообщении от имени Mežavairogi.

"Информируем, что DzP Mežavairogi является одним из тех приютов, кто собирает также останки животных. Трупы хранятся в специальных контейнерах в зоне, которая не предусмотрена для посетителей. Если посетители приюта, нарушая условия пребывания, пересекают запретные линии то, к сожалению, гарантируем что увидят неприятный вид. Трупы животных никогда не бывают красивыми. К сожалению.

Также информируем, что недозволенная активность журналиста передачи LTV "Личное дело" Даниэля Смирнова в частной собственности наших соседей, на территории, закрытой нашим приютом, подвергая опасности свое здоровье и жизнь (у нас на закрытых территориях водятся медведи) была незаконной. Не делает чести и удирание журналистов в чужом лесу. Будьте логичными, уважаемые друзья животных. Приют в Латвии не может существовать, нарушая законодательство. В том числе нормативные акты, обусловливающие порядок утилизации трупов. Сенсаций не будет", — отмечают в приюте.

Общество Dzīvnieku patversme Mežavairogi было учреждено в 2011 году, с 2013-го имеет статус налогоплательщика, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Регистр предприятий. Данные по обороту денежных средств общества Mežavairogi недоступны, в 2014 году в приюте работало 4 человека.

На 7 января этого года за Mežavairogi числился долг перед бюджетом в 7328 евро. Для сравнения: 7 февраля 2018 года долг составлял 7246 евро. Правом подписи в обществе обладают Данута Приеде и Мартиньш Приеде. Последнему принадлежит также крестьянское хозяйство Mežavairogi и коммерческое предприятие RXL SIA. И приют, и крестьянское хозяйство, и фирма зарегистрированы на хуторе Meža Vairogi под Кекавой.