ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом

На Украине Поплавская участвовала в популярном юмористическом шоу ”Дизель-шоу”. Знакомые юмористки сообщили в субботу, 20 октября, поклонникам актрисы жуткую новость — звезда попала в ДТП и погибла, пишет Федеральное агентство новостей.

Автобус с известными украинскими актерами из ”Дизель-шоу” влетел в грузовик ”Новой почты” на Житомирской трассе.

Актриса разбилась насмерть. Еще четверо юмористов находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали с различными травмами.

Очевидцы рассказали, что 41-летняя Марина Поплавская — единственная погибшая — сидела на переднем сидении возле водителя и скончалась на месте. Автобус на полном ходу столкнулся с идущей в попутном направлении фурой, сообщает НТВ.

Как сообщает сайт dtp.kiev.ua, шансов выжить у актрисы не было — ей ”практически оторвало нижнюю часть тела, ноги”.

По данным полиции, авария произошла 20 октября в 05:55 по местному времени (совпадает с московским) на 28 км автотрассы Киев — Чоп возле села Мила, пишет РБК.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, после чего произошло столкновение с грузовиком MAZ.

”В автобусе находились 14 пассажиров. Одна женщина погибла, четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести”, — рассказали в ведомстве, добавив, что все пострадавшие были госпитализированы.