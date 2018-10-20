ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом(35)
Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии под Киевом, сообщили знакомые актрисы.
Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии под Киевом, сообщили знакомые актрисы.
На Украине Поплавская участвовала в популярном юмористическом шоу ”Дизель-шоу”. Знакомые юмористки сообщили в субботу, 20 октября, поклонникам актрисы жуткую новость — звезда попала в ДТП и погибла, пишет Федеральное агентство новостей.
Автобус с известными украинскими актерами из ”Дизель-шоу” влетел в грузовик ”Новой почты” на Житомирской трассе.
Актриса разбилась насмерть. Еще четверо юмористов находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали с различными травмами.
Очевидцы рассказали, что 41-летняя Марина Поплавская — единственная погибшая — сидела на переднем сидении возле водителя и скончалась на месте. Автобус на полном ходу столкнулся с идущей в попутном направлении фурой, сообщает НТВ.
Как сообщает сайт dtp.kiev.ua, шансов выжить у актрисы не было — ей ”практически оторвало нижнюю часть тела, ноги”.
По данным полиции, авария произошла 20 октября в 05:55 по местному времени (совпадает с московским) на 28 км автотрассы Киев — Чоп возле села Мила, пишет РБК.
Согласно предварительной версии, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, после чего произошло столкновение с грузовиком MAZ.
”В автобусе находились 14 пассажиров. Одна женщина погибла, четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести”, — рассказали в ведомстве, добавив, что все пострадавшие были госпитализированы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины ”нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”. Водитель автобуса был задержан.
Марина Поплавская состояла в команде КВН ”Девчонки из Житомира”, была актрисой и певицей, вела передачи на телевидении.
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