09.04.2018, 15:10

ВИДЕО: Русские в Латвии вышли на "Марш рассерженных родителей" из-за реформы образования. Грозит ли Эстонии подобное развитие событий?

 (11)
"Балтия.Неделя"
EST 4

Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" на канале "Настоящее время" подготовили аналитический сюжет о готовящейся в Латвии очередной реформе школьного образования для некоренного населения. Вершиной протестов стал "Марш рассерженных родителей" в Риге, который, однако, был несколько дискредитирован российской символикой - флагом РФ и георгиевскими лентами, которые несли протестующие, - а также аппелирующей к России риторикой ораторов. Латвийские официальные лица по этой причине поспешили назвать акцию "прокремлевской" и маргинальной, и отказались рассматривать ее в качестве точки зрения большинства родителей.

На сегодня в школах национальных меньшинств Латвии (т.н. "русских" школах) уже с 2004 года действует знакомая и нам в Эстонии система обучения 60/40 — 60% предметов преподается на латышском языке, и 40% — на русском. 2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис провозгласил Закон об образовании, который предусматривает полный переход на обучение на латышском языке в русских школах. Протестный марш в Риге был организован Русским Союзом Латвии (РСЛ) — партией, давно не играющей заметных ролей в политике республики.

Тем не менее, наблюдатели отмечают, что численность протестующих увеличивается, и среди них заметны не только активисты РСЛ.
Для защитников образования на русском языке здесь в Эстонии данная ситуация является "тревожным звоночком" — кто гарантирует, что через несколько лет (а может, уже и после следующих парламентских выборов, если победу на них одержат правоконсервативные силы) и отечественные политики-патриоты, вдохновленные примером Латвии, не пойдут до конца и не примут подобный закон о полном переводе русских школ в Эстонии на 100%-ное обучение на эстонском?

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла

09.04.2018
На прошлой неделе Эстония удовлетворила ходатайство бывшего активиста "Молодой гвардии" Константина Чадлина о предоставлении убежища. Молодой человек дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью.
Подробнее


Lufthansa отменит 800 рейсов 10 апреля из-за забастовок в аэропортах

09.04.2018
Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник, 10 апреля, в связи с забастовками в четырех аэропортах Германии. Изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров, говорится в заявлении компании.​
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Главред Delfi и EPL: почему ушел Осиновский, или 10 соображений об отныне (частично) нетрудоспособном правительстве

09.04.2018
Отход от правительственных дел председателя соцдемов и министра здоровья и труда Евгения Осиновского может оказаться живительным как для него, так и для соцдемов, но уж точно не дня правительства. Его шаг направит правительство на частичный холостой ход, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

"Почему не сам Путин?" Пресса и политики США о новых санкциях Вашигтона

09.04.2018
"Опрос показывает, что Путин остается в США чрезвычайно непопулярным", — констатировал в конце марта политический сайт Hot Air, имея в виду последнее исследование Pew Research, согласно которому лишь 16% американцев относятся к президенту России благосклонно, тогда как 68% оценивают его действия отрицательно.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-35% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPGYB/02
99,- €
64,35 €

Несмотря на заявление и просьбу не трогать минимальный доход, судебные исполнители снимали все подчистую

09.04.2018
Житель Таллинна Андрей Плакан получает пособие по нетрудоспособности, что гораздо ниже минимального дохода. Тем не менее, судебные исполнители снимают и эти деньги, пишет "МК Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Некогда процветавший поселок Азери сегодня живет среди развалин из прошлого и похож на умирающего

09.04.2018
На берегу Финского залива стоит основанный 100 лет назад и некогда процветавший населенный пункт, насчитывавший в лучшие времена шесть тысяч жителей. Сегодня он превратился в маленький провинциальный городок с сократившимся в четыре раза населением, смотрящим в будущее без особого оптимизма. Как живет Азери и какие у него перспективы — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее