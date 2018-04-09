ВИДЕО: Русские в Латвии вышли на "Марш рассерженных родителей" из-за реформы образования. Грозит ли Эстонии подобное развитие событий?

На сегодня в школах национальных меньшинств Латвии (т.н. "русских" школах) уже с 2004 года действует знакомая и нам в Эстонии система обучения 60/40 — 60% предметов преподается на латышском языке, и 40% — на русском. 2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис провозгласил Закон об образовании, который предусматривает полный переход на обучение на латышском языке в русских школах. Протестный марш в Риге был организован Русским Союзом Латвии (РСЛ) — партией, давно не играющей заметных ролей в политике республики.

Тем не менее, наблюдатели отмечают, что численность протестующих увеличивается, и среди них заметны не только активисты РСЛ.

Для защитников образования на русском языке здесь в Эстонии данная ситуация является "тревожным звоночком" — кто гарантирует, что через несколько лет (а может, уже и после следующих парламентских выборов, если победу на них одержат правоконсервативные силы) и отечественные политики-патриоты, вдохновленные примером Латвии, не пойдут до конца и не примут подобный закон о полном переводе русских школ в Эстонии на 100%-ное обучение на эстонском?