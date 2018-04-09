Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" на канале "Настоящее время" подготовили аналитический сюжет о готовящейся в Латвии очередной реформе школьного образования для некоренного населения. Вершиной протестов стал "Марш рассерженных родителей" в Риге, который, однако, был несколько дискредитирован российской символикой - флагом РФ и георгиевскими лентами, которые несли протестующие, - а также аппелирующей к России риторикой ораторов. Латвийские официальные лица по этой причине поспешили назвать акцию "прокремлевской" и маргинальной, и отказались рассматривать ее в качестве точки зрения большинства родителей.
ВИДЕО: Русские в Латвии вышли на "Марш рассерженных родителей" из-за реформы образования. Грозит ли Эстонии подобное развитие событий?(11)
На сегодня в школах национальных меньшинств Латвии (т.н. "русских" школах) уже с 2004 года действует знакомая и нам в Эстонии система обучения 60/40 — 60% предметов преподается на латышском языке, и 40% — на русском. 2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис провозгласил Закон об образовании, который предусматривает полный переход на обучение на латышском языке в русских школах. Протестный марш в Риге был организован Русским Союзом Латвии (РСЛ) — партией, давно не играющей заметных ролей в политике республики.