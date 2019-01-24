ВИДЕО: Россия показала перехват самолета ВВС Швеции над Балтийским морем

Об этом сообщили РБК в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Для перехвата цели в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к цели, которой оказался самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции. В департаменте отмечают, что самолет летел без включенного транспондера. После того как разведчик удалился от российской границы, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В начале января стало известно, что Минобороны подготовило проект документа, согласно которому военные смогут сбивать пассажирские самолеты-нарушители. Согласно закону ”О противодействии терроризму” ПВО могут открывать огонь по захваченным боевиками пассажирским самолетам, которые находятся в воздушном пространстве России и не подчиняются требованиям властей. ВКС России приводятся в повышенную боевую готовность в случае, если неопознанный самолет приближается к российской границе на расстояние менее 50 км.

В ноябре 2018 года в Минобороны сообщали о плановом полете двух противолодочных самолетов Ту-142 ВМФ России над нейтральными водами Норвежского моря. Полет длился более 12 часов. По данным AFP, самолеты пролетели на малой высоте над флагманским кораблем ВМС США USS Mount Whitney во время учений НАТО Trident Juncture у берегов Норвегии, в которых было задействовано 50 тыс. военных.