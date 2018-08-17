17.08.2018, 15:38

ВИДЕО: Разнос года! Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

 (32)
министры отправлены в отставку
rus.delfi.ee
EST

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, передает БЕЛТА.

По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, — потребовал Президент. — Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!" Александр Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.

"Он сидел, не мог отремонтировать крышу — выполнить поручение Президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?" — спросил глава государства.

"Позняка (председателя Оршанского райисполкома. - Прим.) - отправить в отставку и найти ему другую работу", - потребовал глава государства. "И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил, - предупредил Александр Лукашенко. - Как вариант, направьте Вовка (министр промышленности Виталий Вовк. - Прим.) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал".

Александр Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения. "Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал глава государства.

"Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить и точка. А вы занялись саботажем", - охарактеризовал ситуацию в целом Александр Лукашенко.

"Строгий выговор Шерстневу за безобразное безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. Вовка, Черного (министр архитектуры и строительства. - Прим.) немедленно отправить в отставку. Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома и государственный секретарь Совета безопасности. - Прим.) - полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Март Хельме: почему в Эстонии годами не расследовали идущее из России и наносящее вред нашей национальной безопасности отмывание денег?

17.08.2018
Депутат Рийгикогу и председатель EKRE Март Хельме написал открытое письмо премьер-министру Юри Ратасу, в котором призывает его заняться, по его словам, "самоуправной кликой" в нашей системе юстиции и отмыванием денег в эстонских банках, где "все чиновники сидели сложа руки".
Подробнее

ВИДЕО: Разнос года! Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

17.08.2018
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, передает БЕЛТА.
Подробнее


Пока еще непартия „Eesti 200” отвезла журналистов в лес, чтобы рассказать о себе, попарить в бане и накормить бутербродами

17.08.2018
Вчера в 8 часов утра из Таллинна выехали два черных люксовых микроавтобуса с журналистами. Их завезли в чащу леса, чтобы рассказать, что такое „Eesti 200”.
Подробнее

Дмитрий Кукушкин: а что, там тоже люди живут?!

17.08.2018
В газете Eesti Päevaleht, с которой наш портал RusDelfi входит в один издательский концерн Ekspress Meedia, каждую пятницу публикуются авторские колонки журналистов разных изданий концерна. В эту пятницу, 17.08, автором спецстраницы довелось стать мне. На фоне внезапного интереса к региону Ида-Вирумаа вообще и к Нарве в частности, я постарался донести до эстоноязычной аудитории точку зрения жителя Северо-Востока на происходящее. Одним из моих условий было разместить часть текста на русском языке, кириллицей.
Подробнее

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ: Силы обороны прекращают искать испанскую ракету

17.08.2018
Силы обороны Эстонии решили прекратить поиски ракеты, которая в прошлый вторник была случайна запущена испанскими ВВС. Подсказки о ее возможном нахождении принимаются.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
Käekell LACO Detroit 861917
290,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

ВИДЕО | Навальный: мать спикера госдумы РФ Володина владеет квартирой за 3 млн евро

17.08.2018
Лидия Барабанова, мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, владеет квартирой в элитном жилом комплексе "Белый Лебедь" в Москве. Как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, квартира площадью в 400 квадратных метров стоит около 230 миллионов рублей (около 3 млн евро), пишет Deutsche Welle.
Подробнее


В Финляндии четверо строителей из Эстонии избили соотечественника, ограбили его и вывезли в лес

17.08.2018
По данным финских СМИ, четверо эстоноземельцев в конце прошлого года в Хельсинки избили своего соотечественника, издеваясь над ним около двух часов. Потом ограбили и отвезли в лес.
Подробнее


ОНЛАЙН-БЛОГ| Второй день Weekend-а стартовал! Народ наслаждается погодой на пляже

17.08.2018
С 16 по 18 августа в Пярну проходит знаменитый музыкальный фестиваль Weekend. Бублик присутствует на месте и делится с вами самыми свежими новостями и фотографиями! Галерея пополняется!
Подробнее