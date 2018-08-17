ВИДЕО: Разнос года! Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, — потребовал Президент. — Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!" Александр Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.

"Он сидел, не мог отремонтировать крышу — выполнить поручение Президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?" — спросил глава государства.

"Позняка (председателя Оршанского райисполкома. - Прим.) - отправить в отставку и найти ему другую работу", - потребовал глава государства. "И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил, - предупредил Александр Лукашенко. - Как вариант, направьте Вовка (министр промышленности Виталий Вовк. - Прим.) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал".

Александр Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения. "Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал глава государства.