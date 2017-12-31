ВИДЕО: Раз, два, три! В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка

На площади Ленина в Южно-Сахалинске сгорела главная елка. Искусственное дерево высотой 25 м сгорело дотла. Причиной называют неаккуратно пущенный фейерверк, сообщает "Сахалин.инфо". Пожар, который произошел вскоре после полуночи, запечатлели сотни очевидцев.

Пожарные приехали быстро. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка. Сотни людей снимали происходящее на камеры.

От новогодней красавицы в итоге остался только металлический каркас.

Данных о пострадавших не поступало.

В Петропавловске-Камчатском сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки загорелись вечером в воскресенье в Петропавловске-Камчатском возле главной елки на глазах горожан, передает Kam24.

Фигуры были с подсветкой. Предварительной причиной пожара городские власти называют короткое замыкание.

Пожарные потушили фигуры, елка не пострадала.