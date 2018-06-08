08.06.2018, 18:06

ВИДЕО: Путина встретили в Китае ”Катюшей”

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NEWSru.com
EST

Президент России Владимир Путин прибыл в пятницу, 8 июня, с государственным визитом в Китай, сообщает сайт Кремля.

В Пекине Путину устроили торжественную встречу: председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера на площади перед Домом народных собраний. Путин приехал туда на лимузине "Мерседес", а не на новом российском автомобиле проекта "Кортеж".

По данным ТАСС, на площади выступил военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. На церемонии были исполнены гимны России и Китая под удары орудий. Оркестр исполнил также русскую песню "Катюша" и другие композиции. Видеозапись опубликовал телеканал RT.

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