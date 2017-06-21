ВИДЕО: Путин выдал видеозапись ударов американской авиации за российский обстрел в Сирии

В сериале ”Путин” Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована ”работа нашей авиации” в Сирии, пишет "Медуза".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеозапись с авиаударами, которую Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну, ему передал министр обороны Сергей Шойгу, добавляет "Медуза".

”Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту”, — сказал Дмитрий Песков.

Исследовательская организация CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с ”Апача”.

Кадры ”работы ВКС РФ против ИГ”, которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2— CIT (@CITeam_ru) June 20, 2017

В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет ”Апач” атакует талибов в Афганистане в 2009 году. Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com.

При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, это переговоры украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком.

На YouTube есть копия американского видео с переговорами на русском. Возможно, именно ее Путин и показывал Стоуну.