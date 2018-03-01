ВИДЕО: Путин в послании назвал "тяжелую болезнь" и главную угрозу для России

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал главную угрозу для России. По его словам, "отставание — главная угроза для России. Отставание — наш враг, оно как тяжелая болезнь".

Президент РФ подчеркнул, что такую ситуацию необходимо переломить и призвал обеспечить для этого "созидательную мощь", сообщает Gazeta.ru. "Отставание неизбежно ведет к размыванию человеческого потенциала, а в конечном итоге — к утрате суверенитета страны", — отметил Путин.

Российский лидет также заявил, что изменения в мире носят цивилизационный характер и призвал "сконцентрировать все ресурсы, все силы в кулак,проявить волю для дерзновенного результативного труда".

Послание президента России Федеральному Собранию впервые проходило в Манеже (ранее — в Кремлевском дворце) и впервые сопровождалось видео-слайдами на трех экранах в зале. В предыдущие годы это программное выступление президента приходилось на конец года, но в декабре 2017-го традиция была нарушена.

На оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Основные тезисы Владимира Путина в ежегодном послании Федеральному собранию:

- Решающим фактором развития России является благополучие граждан.

- Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки.

- Кто бы ни был избран президентом, все мы должны прочувствовать и понять, какие вызовы стоят перед нами. Ближайшие годы станут основными для технологических изменений, это не связано с тем, кто победит на выборах.

- Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, утопит.

- В государстве необходимо изменить систему занятости, пока она архаична. К настоящему моменту удалось обеспечить устойчивое развитие страны, но мы не имеем право допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению.

- В течение ближайших десяти лет необходимо обеспечить естественный рост численности населения страны.