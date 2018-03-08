ВИДЕО: Путин поздравил женщин с праздником 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта и прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева.

"Мы рады, что есть такое замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью", — сказал Путин.

"Мы знаем, что сердце женщины самое верное, ее прощение самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична. Вырастить, воспитать ребенка — это счастье и ответственность", — добавил Путин. Глава государства также отметил труд многодетных матерей, "в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей".

Президент также прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны".